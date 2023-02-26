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ضبط سائق ميكروباص متهم بصدم سيارة مواطن وهروبه في القاهرة

أرشيف
أرشيف
مصطفى عطية
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:27 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:27 م

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق الميكروباص المتهم بصدم سيارة مواطن وهروبه في القاهرة، عقب تداول منشور عبر "فيسبوك".

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام تضرر مواطن من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لاصطدامه بسيارته حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة الأجرة "الميكروباص" المشار إليها "منتهية التراخيص"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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