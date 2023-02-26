الخارجية الروسية تنتقد تخلي سويسرا عن حيادها ودعم أوكرانيا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، موقف سويسرا الداعم لأوكرانيا، وذلك بعد إرسالها مساعدات مالية كبيرة إلى كييف مؤخرا.

وقالت زاخاروفا، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن سويسرا تخلت عن حيادها المعروفة به واختارت دعم أوكرانيا، مضيفة: "رغم اتباعها سياسة الحياد لأكثر من قرنين، تخلت سويسرا عن حيادها التقليدي بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، واختارت دعم نظام النازيين الجدد في كييف".

واستشهدت زاخاروفا بانضمام سويسرا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا والإدانة الرسمية لأعمال روسيا في أوكرانيا، وحظرها عددًا من أصول المواطنين والمنظمات الروسية لديها.

وتابعت الدبلوماسية الروسية: "كما وفرت سويسرا مكانًا لمناقشة المساعدات المالية لأوكرانيا على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى طرحها خيارا مثل الاستيلاء غير المشروع على الأصول الروسية، وكذلك مشاركتها في تدريب القوات الهندسية الأوكرانية".

وأشارت زاخاروفا إلى إعلان سويسرا عن دفعة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا ومولدوفا بقيمة 140 مليون فرنك سويسري (148.8 مليون دولار أمريكي)، مضيفة: "هناك أشياء أخرى كثيرة فعلتها سويسرا ولا ترى أنها انحراف عن حيادها التقليدي، لكن المنطق يشير إلى خلاف ذلك".