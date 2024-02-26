ردّ أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاحية بوزارة الصحة والسكان، على الشكاوى التي أثيرت في الفترة الماضية بشأن ما قيل إنها مبالغ تطلبها بعض المراكز الصحية من مرضى غسيل الكلى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن الوزارة تدعم 59 ألف مريض غسيل الكلى بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.



وأوضح أن الوزارة تتحمل 500 جنيه نظير كل جلسة، علمًا بأن المريض يجري 13 جلسة في الشهر، وذلك بإجمالي 4.4 مليار جنيه، بجانب مليار جنيه للأدوية التي يحتاجها مرضى الغسيل الكلوي، فضلا عن 250 مليون جنيه بدل انتقال للمرضى.



وأشار إلى أن أغلب مستلزمات غسيل الكلى مستوردة، موضحًا أن من الـ59 ألف مريض، يوجد 37 ألفًا يغسلون المستشفيات الحكومية، وهم لا يواجهون أي مشكلة.



ولفت إلى أن 17 ألف مريض يغسلون الكلى في القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، موضحًا أنهم لا يتحملون أيضًا التكلفة، وأن الوزارة هي التي تتحملها.



ونوه بأن بعض المراكز لجأت نتيجة ارتفاع المستلزمات، إلى فرض رسوم على المواطنين، مؤكدًا اتخاذ قرارات بغلق بعض مراكز.



ولفت إلى أنه الوزارة تعمل على رفع قيمة الجلسة من 500 جنيه إلى 685 جنيهًا في الوزارة والجمعيات، موضحًا أن المواطن لن يدفع أي تكلفة، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد أيام.



ونوه بأن الوزارة تجهز لمسار آخر، وهو توفير المستلزمات لكل مراكز الكلى باسم كل مريض وعلى كل جلسة، نظير 400 جنيه للجلسة، ما يعني أن المراكز لن تتأثر بالدولار.