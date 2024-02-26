أكاديمية البحث العلمي: دعم 1086 مشروع تخرج بـ50 مليونا و392 ألف جنيه

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، وذلك في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة والبازغة، وللدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية، وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته.

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه على مدار أحد عشر عامًا منذ إطلاق برنامج "مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والبرنامج يعُد أكبر برنامج لدعم مشروعات التخرج في الوطن العربي، ويُمثل رافدًا أساسيًا من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أنه تم فتح باب التقديم للحصول على الدعم فى نوفمبر الماضي ولمدة شهرين في مسارين متوازيين، وهما التقديم الفردي للطلاب، وقد تقدم فيه 1309 مشروعًا في مجالات مُحددة من قِبل جهات صناعية، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة المياه، والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أما المسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث، والجمعيات الأهلية والتى لها خبرات سابقة وأيضًا معامل ومتخصصين يُسمح لهم بقيادة التحالف في 15 مجالا، تم اختيارها من قِبل لجان فنية مُختصة والمجالات هي (التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية، والمجال الطبي، وعلوم الفضاء، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، وصناعة الافلام الوثائقية القصيرة والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلي، والأجهزة التعويضية، والمدن الذكية، وطائرات دون طيار، ومركبات غير مأهولة)، وقد تقدم للحصول على الدعم 11 جهة مختلفة في 8 مجالات مطلوبة.

واستغرقت لجان التقييم المُشكلة بالأكاديمية شهرًا كاملاً لتقييم جميع المشروعات المُقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والتطبيقية، فعلى مستوى المشروعات الفردية المُقدمة من قِبل الطلاب مباشرةً، فقد تم قبول 278 مشروعًا للتخرج بمبلغ 15 مليونًا و49250 جنيهًا، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 1701 طالب وطالبة من جميع الجامعات والمعاهد، وقد حصلت جامعة كفر الشيخ على المركز الأول، حيث حصلت على دعم لعدد 18 مشروعًا بقيمة مليون و284415 جنيهًا، وجاءت جامعة الأزهر في المركز الثاني بعدد مشروعات 18 مشروعًا بقيمة دعم بلغت مليون و25983 جنيهًا، وحلت جامعة عين شمس في المركز الثالث بعدد 18 مشروعًا بقيمة دعم 920290 جنيهًا.

أما بالنسبة للجامعات الخاصة فقد حصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على المركز الأول بعدد 13 مشروعًا بقيمة دعم 621228 جنيهًا وجاءت جامعة فاروس في المركز الثاني بعدد 9 مشروعات وبقيمة دعم 212830 جنيهًا وجاء معهد الإسكندرية العالي في المركز الثالث بعدد 6 مشروعات وقيمة دعم 244135 جنيهًا.

ويمكن الاطلاع على النتيجة الكاملة للمشروعات الفردية المقبولة من هنا: http://www.asrt.sci.eg/all-news-ar/media-releases-ar/accepted/?lang=ar

وفي إطار المشروعات المُجمعة، فقد تم قبول 10 مجموعات في 8 مجالات وهي على النحو التالي:

- جامعة عين شمس في مجال التكنولوجيا الحيوية المجال الزراعي 27 مشروعًا يستفيد منها 135 طالبًا بمبلغ 2025000 جنيه.

- شركة جيميناي إفريقيا في مجال الأفلام الوثائقية 50 مشروعًا يستفيد منها 250 طالبًا بمبلغ 3145000.

- جامعة العلمين الدولية في مجال الجيل الرابع للصناعة 100 مشروع جامعي، و50 مشروعا لمدارس متفوقين، ويستفيد منها 732 طالبًا بمبلغ 5 ملايين جنيه.

- مؤسسة نواة في مجال التكنولوجيا الحيوية (المجال الطبي) 29 مشروعًا يستفيد منها 145 طالبًا بمبلغ 2175000 جنيه.

- جامعة بنها في مجال الأمن السيبراني 32 مشروعًا يستفيد منها 188 طالبًا بمبلغ 2400000 جنيه.

- مركز بحوث الفلزات في مجال تعميق المكون المحلي 75 مشروعًا يستفيد منها 375 طالبًا بمبلغ 3750000 جنيه.

- شركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجال تعميق المُكون المحلي 75 مشروعًا يستفيد منها 375 طالبًا بمبلغ 3000000 جنيه.

- جامعة حلوان في مجال تعميق المكون المحلي في النسيج 42 مشروعًا يستفيد منها 123 طالبًا بمبلغ 1673720 جنيه.

- جمعية أسيتا بالإسكندرية في مجال التكنولوجيا المالية 50 مشروعًا جامعيًا و50 مشروعًا لمدارس المتفوقين يستفيد منها 480 طالبًا بمبلغ 3000000 جنيه.

- وكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء 25 مشروعًا يستفيد منها 166 طالبًا بمبلغ 1837500 جنيه.

وبذلك يكون إجمالي عدد المشروعات الممولة في المشروعات المُجمعة 596 مشروعًا يستفيد منها 2955 طالبًا وطالبة، بمبلغ 29 مليون و843720 جنيهًا، بالإضافة إلى وجود تعاون مع الكلية الفنية العسكرية وجمعية اتصال ونقابة المهندسين بالإسكندرية في دعم مشروعات التخرج طبقًا لبروتوكولات مُوقعة سلفًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، أن الهدف الأساسي من إطلاق برامج الأكاديمية هو وضع نظام مُتكامل للابتكار، وخلق مجتمع ابتكارى مُتكامل وأن برنامج مشروعات التخرج ما هو إلا خطوة أولى لإنشاء الشركات الناشئة من خلال برنامج "انطلاق" حيث إن الموضوعات والمجالات المُختارة تمت دراستها بعناية لتستكمل الأفكار رحلتها من الفكرة العلمية إلى الفكرة التطبيقية، ومن ثم إلى السوق المصري ثم الإقليمي.

وأضاف المهندس محمود طنطاوي مدير برنامج مشروعات التخرج، أن البرنامج على مدار 11 عامًا من الدعم المالي والفني للمشروعات، ساعد في إطلاق العديد من المسابقات ذات الأهمية التكنولوجية مثل (رالي السيارات الكهربية، بطولة العلمين الدولية للروبوتات، تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي المصري والعربي، تحدي صناعة الجيل الرابع).