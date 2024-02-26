مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

لقي شاب عشريني مصرعه في الحال، بينما أصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق الضبعة عند الكيلو 23 اتجاه القاهرة، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة س.م، 33 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، م.ش، 33 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ا.ع، 55 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أ.م، 36 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون محافظة كفر الشيخ، ع.ع، 24 عاما، مقيم مركز الدلنجات، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.