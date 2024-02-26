مسئول نفطي عراقي: نعمل على رفع طاقات مصاف التكرير في البلاد

صرح وكيل وزارة النفط العراقية حامد يونس الزوبعي، مساء اليوم الأثنين، بأن الوزارة تعمل وفق خطة لَرفع طاقات مصاف التكرير، وإيقاف عمليات استيراد المحروقات من خارج البلاد.

ورجح الزوبعي في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي أن العراق سيتوقف "بشكل كامل عن استيراد المحروقات قبيل حلول العام 2025، من خلال إضافة طاقات جديدة يجري العمل عليها حاليا في عدد من المصافي الكبرى في البلاد".

وقال إن "الطاقات الإنتاجية في مصاف التكرير الحالية في حالة من التصاعد في معدلات الإنتاج وفق المواصفات العالمية، حيث وصل معدل الإنتاج في مجمع الصمود في بيجي الذي يضم مصفاة الشمال لتكرير النفط الخام إلى نحو 300 ألف برميل يوميا، ومصفاة التكرير في البصرة إلى 280 ألف برميل يوميا، ومصفاة الدورة ببغداد إلى 210 آلاف برميل يوميا ومصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عدد كبير من المصافي الصغيرة التي تتوزع طاقاتها بين 30-50 ألف برميل يوميا في مناطق متفرقة من البلاد".

وذكر أن وزارة النفط العراقية "تدرس حاليا مشروع قانون الإستثمار في قطاع التصفية يتيح للشركات العالمية، والقطاع الخاص العراقي للتنافس في مجال بناء 5 مصاف جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة 100 ألف برميل لكل مصفاة".

وأشار أيضا إلى أن وزارة النفط العراقية تطرح حاليا وفق توقيتات زمنية محددة عدة مشاريع لاستثمار الغاز أبرزها العقد المبرم مع شركة توتال الفرنسية، الذي يضم أربعة عقود لاستثمار الغاز وتطوير حقل أرطاوي النفطي وحقن الماء وبناء محطة للطاقة الكهربائية بنظام الطاقة الشمسية.

وشدد على أن وزارة النفط العراقية تخطط دوما لمواجهة نمو الاستهلاك في البلاد وإيقاف عمليات استيراد الوقود وتصدير الفائض إلى الخارج.