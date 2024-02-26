كشفت مصادر لقناة «الجزيرة»، عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخرا.



وقالت المصادر، إن إسرائيل اشترطت عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.



وأضافت أن إسرائيل قبلت طلب حركة حماس زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.



وأوضحت المصادر، أن إسرائيل طرحت إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي ٨ ساعات يوميًّا.



وأشارت إلى أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، وسيقابله الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.