عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة هذا العام يتجاوز 2000

وصل أكثر من ألفي مهاجر إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام بعد عبورهم القنال الانجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أرقام وزارة الداخلية أظهرت أن 290 شخصا وصلوا على متن قوارب أمس الأحد ، مما يشير إلى إلى ما متوسطه حوالي 58 شخصا في كل قارب.

ويعد هذا أعلى عدد للأشخاص الذين يعبرون القنال في يوم واحد على مدى أكثر من شهر ، بعد تسجيل 358 شخصا في 17 يناير الماضي.

وأضافت وكالة الأنباء البريطانية أن أحدث عمليات العبور تجعل العدد الاجمالي المؤقت للأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة لعام 2024 حتى الآن يصل إلى 2006 أشخاص.

وهذا أقل بنسبة 32 % من اجمالي العدد المسجل في مثل هذا الوقت من العام الماضي (2953) ، لكنه أعلى بنسبة 49% مقارنة بعام 2022 (1482).

وجاءت هذه الأرقام في الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تجاهله للمخاوف التي يثيرها السكان المحليون إزاء استخدام قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "سكامبتون" بالقرب من لينكولن كمكان إعاشة للساعين للجوء.

وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"بمقاطعة لينكولنشاير حيث تم مواجهته مرارا وتكرارا اليوم الاثنين بشأن هذه المسألة"إنني لا أتجاهلها" .

وأضاف "ينبغي علينا التأكد من أننا نقوم بتسكين الناس في مكان إعاشة لائق، وأفضل سبيل لحل هذه المسألة على المدى الطويل هو منع الأشخاص من القدوم في المقام الأول".

وقال رئيس الوزراء البريطاني "لذا فإن أي أحد يهتم بهذا القضية يجب عليه مساندتنا لتمرير مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا في البرلمان لكي يتوفر لدينا رادع جاهز".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء "من الواضح أن أولويتنا هي منع وصول القوارب ، وهذا هو سبب اتخاذنا إجراء صارم لقمع عصابات تهريب البشر وردع المهاجرين من عبور القنال واعتراض السفن ، بالتعاون مع نظرائنا الفرنسيين".