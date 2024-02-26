أمير قطر يبحث مع هنية جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه بقصر لوسيل اليوم، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين «حماس» الدكتور إسماعيل هنية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود دولة قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الأمير خلال المقابلة، دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، إدانة مصر لكل الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، مُشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «شكري» أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، في مستهل زيارته لجنيف، اليوم الاثنين.

واستنكر وزير الخارجية، المعايير المزدوجة التي يتعامل البعض بموجبها مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي.

وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.