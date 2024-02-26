ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير حديث لها أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" تعاني بسبب نقص الإمدادات المالية، مؤكدة أنها أصبحت "تصل لنقطة الانهيار" بعد عجز في ميزانيتها بلغ قدره 450 مليون دولار.

وبحسب التقرير فقد أوقفت 18 دولة مانحة تمويلها بسبب مزاعم بوجود صلات للوكالة الأممية بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، حيث تواجه الوكالة الأممية عجزا قدره 450 مليون دولار من ميزانية قدرها 880 مليون دولار في الوقت الذي تواجه فيه أكبر أزمة إنسانية تشهدها المنظمة في تاريخها الممتد لـ 75 عاما.

• كيف بدأت أزمة الأونروا؟

ذكر تقرير الصحيفة البريطانية أنه في يناير الماضي، عممت إسرائيل ملفا تزعم فيه أن 12 من أصل 30 ألف موظف يعملون لدى الأونروا قد شاركوا في الهجوم الذي شن عليها في 7 أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية، عندما قُتل حوالي 1200 إسرائيلي واحتُجز حوالي 240 رهينة.

ونتيجة لذلك أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا و15 دولة أخرى أنها ستعلق التمويل حتى معرفة نتيجة تحقيق رفيع المستوى أمر به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في حين من المتوقع أن يكتمل التحقيق في أوائل شهر مارس المقبل، وفق ما نقلته فضائية "الشرق للأخبار" السعودية.

• ما هي الدول التي تسببت في العجز الكبير لدى الأونروا؟

- الولايات المتحدة.. 343.9 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة تعليقاً مؤقتاً لتمويل الأونروا، ودعت الوكالة إلى "الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب".

- ألمانيا.. 202 مليون دولار

علقت ألمانيا تمويلها، مؤكدة أنه طالما لم يُوَضَّح الاتهام، فإنها ستمتنع في الوقت الحالي عن تقديم المزيد من الموارد.

- اليابان.. 30.1 مليون دولار

أعلنت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حالياً، بينما تجري الأونروا تحقيقاً في المزاعم الإسرائيلية.

-فرنسا.. 28.9 مليون دولار

أكدت فرنسا إنها لا تعتزم صرف دفعة جديدة في الربع الأول من عام 2024.

- سويسرا.. 25.5 مليون دولار

أعلنت سويسرا أنها لن تتخذ قراراً بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024، حتى يتم البت في الاتهامات.

- كندا.. 23.7 مليون دولار

علقت كندا مؤقتاً أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات.

- بريطانيا.. 21.1 مليون دولار

أعلنت المملكة المتحدة تعليق المساعدات بينما تراجع هذه الادعاءات التي وصفتها بـ"المقلقة".

- هولندا.. 21.1 مليون دولار

أعلنت هولندا تجميد تمويل الأونروا، بينما يتم إجراء التحقيق في المزاعم الإسرائيلية.

- إيطاليا.. 18 مليون دولار

علقت إيطاليا تمويلها للأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار ذاته.

- أستراليا.. 13.8 مليون دولار

أعربت أستراليا عن "قلقها" من الاتهامات ضد الأونروا، معلنة تعليقاً مؤقتاً للتمويلات.

- فنلندا.. 7.8 مليون دولار

علّقت فنلندا اتفاقاً مدته أربع سنوات لتقديم مساعدات للأونروا، ودعت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".