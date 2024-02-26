آلاف المزارعين يغلقون طريقا رئيسيا في مدريد بالجرارت

أغلق مزارعون إسبان، مثل العديد من المزارعين في مختلف أنحاء أوروبا الذين يحتجون على السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين طريقا رئيسيا في العاصمة مدريد في أكبر احتجاج يقومون به حتى اليوم.

وتجمع آلاف المتظاهرين من مختلف أنحاء البلاد أمام مكتب تمثيل المفوضية الأوروبية في العاصمة الإسبانية للمطالبة بأسعار أكثر عدلا، من بين مطالب أخرى.

وأغلق المحتجون بالعديد من الجرارات طريق "باسيو دي لا كاستيلانا"، أحد الطرق الرئيسية في المدينة.

وقدرت جمعيات المزارعين ومربيي الماشية، الذين نظموا الاحتجاجات عدد المشاركين بـ20 ألف شخص، بينما قالت السلطات إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 5 آلاف.

ويطالب المزارعون بالإبقاء على خفض الضرائب على الديزل المستخدم في الزراعة وفرض ضوابط أكثر صرامة على الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي وتقليص اللوائح البيئية والبيروقراطية من أجل الحصول مساعدات زراعية من الاتحاد الأوروبي.