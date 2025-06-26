إيران إنترناشيونال: طهران لم تقدم ردا حاسما على مشاركتها في جولة المفاوضات الجديدة مع واشنطن

أفادت مصادر عربية لقناة «إيران إنترناشيونال»، بأن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان مطلع الأسبوع المقبل، بانتظار رد طهران.

وذكرت هذه المصادر أن الولايات المتحدة وافقت على اقتراح عمان بعقد المفاوضات في بداية الأسبوع المقبل، إلا أن إيران لم تقدم بعد ردًا حاسمًا.

ومع انتهاء جولة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة المشهد الدولي، مدفوعا بتصريحات متبادلة حول العودة إلى طاولة التفاوض.

وفيما أبدت طهران استعدادا مشروطا للحوار، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى فرض اتفاق جديد يعتبره «أفضل من اتفاق 2015»، في حين يرفض الإيرانيون حتى الآن توسيع المفاوضات لتشمل برنامجهم الصاروخي ونفوذهم الإقليمي.

وقال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأربعاء، إن أنشطة إيران في التخصيب والتسلح النووي هي «الخطوط الحمراء»، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع طهران.

وأضاف ويتكوف لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية: «لا يمكننا السماح بتسلح إيران (نوويا). سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله».