بو حبيب: الرد اللبناني على المقترح الفرنسي بشأن الجبهة الجنوبية الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الإثنين، أن الرد اللبناني على المقترح الفرنسي بشأن الجبهة الجنوبية سيرسل الأسبوع المقبل.

وقال الوزير بو حبيب، بعد اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "بحثنا في الرد على المقترح الفرنسي ونحن نهيئ الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، ويكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل".

وأضاف: "موقفنا معروف ونريد تطبيقا كاملا وشاملا للقرار1701 ومن ضمنه شبعا وكفرشوبا".

وتابع بو حبيب: "نرحب بالدور الفرنسي، ولقد أعطانا الفرنسيون هذه الأفكار لأنه يهمهم لبنان وسلامة لبنان".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وقدمت فرنسا مؤخرا مقترحا شأن خفض التصعيد على الجبهة الجنوبية.