وزير الخارجية الإسرائيلي مهددا إيران: الخيار العسكري مطروح

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الخيار العسكري، قد يكون مطلوبا لمنع إيران من صنع أسلحة نووية.

وفي تصريحات لموقع بوليتيكو، قال ساعر إن إيران خصبت ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين نوويتين، محذرا من أن هذا الأمر سيزعزع الاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل ترغب في اتباع نهج دبلوماس وأضاف وزير خارجية إسرائيل أن الفشل في وقف برنامج إيران النووي سيكون كارثة لأمن إسرائيل.

ورداً على سؤال حول احتمال شن ضربات، خلال فترة رئاسة ترمب، قال ساعر: "أعتقد أنه من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني، قبل أن يجري استخدامه في تصنيع أسلحة، يجب أن يكون هناك خيار عسكري يُعتدّ به مطروح على الطاولة".

وكانت مصادر قد أفادت لصحيفة التلغراف البريطانية في وقت سابق إلى أن إيران بدأت في تعزيز الدفاعات الجوية حول مواقعها النووية تأهبا لأي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل على مواقعها النووية هذا العام- حسب قناة العربية.

وأكدت ايران على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف أمس: " إن طهران لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي تحت الضغط والتهديدات، أو فرض الضغوط القصوى".

وأكد أن إيران ستواصل تنسيق إجراءاتها حول البرنامج النووي مع شركائها من روسيا والصين، قائلاً: "لقد بحثنا موضوع البرنامج النووي الإيراني. خبراؤنا يجرون اتصالات مباشرة، وسنواصلها. سنواصل التنسيق مع شركائنا الروس والصينيين حول البرنامج النووي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال ترامب إنه "يحب إبرام صفقة" مع إيران، لكن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قال هذا الشهر إن المحادثات مع الولايات المتحدة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة". لكنه لم يذهب إلى حد تجديد حظر المحادثات المباشرة مع واشنطن الذي وجه به أثناء إدارة ترامب الأولى.