ارتفاع عدد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية في أم درمان إلى 46 قتيلا

قال مسئولون سودانيون إن حصيلة القتلى بسبب تحطم طائرة عسكرية في مدينة أم درمان ارتفعت إلى 46 شخصا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، صباح الأربعاء.

وأشار بيان لوزارة الصحة السودانية إلى أن «البحث جار عن بقية الضحايا تحت الأنقاض»، مضيفة أن جهاز الإسعاف نقل مدنيين مصابين بينهم طفلان، إلى مستشفى قريب.

وأوضح الجيش السوداني في بيان مقتضب أن الطائرة من طراز أنتونوف، سقطت الثلاثاء، أثناء إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان.

فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية أن من بين القتلى عسكريين ومدنيين، مرجحة أن سقوط الطائرة يرجع على الأرجح لـ«أسباب فنية».

وذكرت «رويترز» أن من بين القتلى اللواء بحر أحمد، وهو من أبرز قادة الجيش الذين قادوا العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم.