 مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب البرلمان العربي بدعم الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب البرلمان العربي بدعم الشعب الفلسطيني

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 9:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 9:36 م

بدعوة من محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي شارك السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية في جلسة البرلمان العربي الخاصة بفلسطين تحت عنوان "إعمار غزة واجب، وتهجير أهلها جريمة".

ومن جهته، ألقى السفير العكلوك كلمة تحدث فيها عن جريمة الإبادة الجماعية في غزة التي ترتكب على مدى ١٦ شهرا، وجريمة التطهير العرقي في الضفة الغربية والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وتهجير أهلها.

وطالب السفير العكلوك البرلمان العربي ببذل كل الجهود من أجل ضمان اتخاذ إجراءات عربية من شأنها وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإغاثته ومنع تهجيره وضم أراضيه، وملاحقة إسرائيل في آليات العدالة الدولية الوطنية ذات الاختصاص العالمي.

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