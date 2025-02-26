ترامب يرى تعطشا لفكرة تأشيرة البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على الجنسية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه يعتزم البدء في بيع تأشيرة "البطاقة الذهبية" التي تقدم مسارا محتملا للحصول على الجنسية الأمريكية مقابل 5 ملايين دولار، حيث يسعى إلى أن تحل هذه المبادرة الجديدة محل برنامج تأشيرات للمستثمرين استمر العمل بها طيلة 35 عاما.

وتابع ترامب خلال الاجتماع الأول لحكومته في ولايته الثانية "إذا قمنا ببيع مليون بطاقة، سنجمع 5 تريليونات دولار"، مشيرا إلى أن الإيرادات الجديدة المولدة للخزائن الاتحادية يمكن استخدامها لسداد ديون البلاد.

وأضاف ترامب "أعتقد أننا سنبيع الكثير لأنني أعتقد أن هناك تعطشا حقيقيا"، في إشارة إلى طلب مجتمع الأعمال للمشاركة.

وقال الرئيس الأمريكي عن المشاركين "سيكونون أثرياء وناجحين، وسينفقون الكثير من المال ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الأشخاص، ونعتقد أن هذا سيكون ناجحا للغاية".

وتابع "يمكن للشركات شراء بطاقات ذهبية، وفي المقابل، الحصول على هذه التأشيرات للاستعانة بموظفين جدد".

وقال "لا يمكن أن تفعل أي دولة أخرى هذا لأن الناس لا يريدون الذهاب إلى دول أخرى. إنهم يريدون المجئ إلى هنا".

وأضاف "الجميع يريدون المجئ إلى هنا، خاصة منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني"، في إشارة إلى تاريخ انتخابه.

من جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن "بطاقة ترامب الذهبية" ستحل محل تأشيرات (إي بي – 5) في غضون أسبوعين.

وكانت تأشيرات (إي بي – 5) قد استحدثت من قبل الكونجرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وأضاف لوتنيك أن البطاقة الذهبية، التي ستكون في الواقع بطاقة الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء"، سترفع تكلفة التأشيرة للمستثمرين، كما ستقضي على حالات الاحتيال و"العبث" التي قال إنها حدثت من برنامج (إي بي – 5). وكما هو الحال مع البطاقات الخضراء الأخرى، ستتضمن هذه التأشيرة مسارا للحصول على الجنسية.