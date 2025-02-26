قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن إطار الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة جاهز، ولكن الضمانات الأمنية التي تراها كييف مهمة لم يتم حسمها بعد، كما أن التوصل لاتفاق كامل يمكن أن يتوقف على المباحثات في واشنطن الجمعة المقبلة.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق الإطاري يعد خطوة أولى نحو اتفاق شامل سوف يعرض على البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.

وأضاف أن أوكرانيا في حاجة لمعرفة موقف الولايات المتحدة من دعمها العسكري المستمر.

وأوضح أنه يتوقع إجراء محادثة حقيقية موسعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة لواشنطن.

وقال: "أريد أن أنسق مع الولايات المتحدة".