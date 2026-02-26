الديون تهدد بإغلاق تلفزيون البوسنة والهرسك العام

علق تلفزيون البوسنة والهرسك العام "بي إتش آر تي" بثه اليوم الخميس مؤقتا، فيما عرض شاشة سوداء مكتوب عليها نص يفيد بالإغلاق الدائم ما لم يتم سداد الديون في غضون يومين.

وبلغ إجمالي ديون القناة، المتراكمة منذ 2005، مؤخرا ما يوازي 51 مليون يورو (60 مليون دولار). ومن بينها مديونية لاتحاد البث الأوروبي بقيمة 5ر11 مليون يورو. وسيتم تجميد الحسابات البنكية للقناة إذا لم يتم سداد الديون لاتحاد البث الأوروبي.

ويرجع أحد أسباب الديون إلى عدم سداد قناة "آر تي أر إس" التابعة للمؤسسة المركزية، لالتزاماتها المالية منذ 2015، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ويجري النظر في إجراءات قانونية في البوسنة والهرسك، لكن لم تصدر أحكام نهائية حتى الآن. وهناك توترات بين جمهورية صرب البوسنة والحكومة المركزية في سراييفو منذ سنوات وسط نزاعات عرقية طويلة الأمد.