صحة الغربية تعلن اعتماد وحدة طب الأسرة بنهطاي وفق معايير GAHAR الدولية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن نجاح وحدة طب الأسرة بنهطاى في الحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقًا لمعايير (GAHAR)، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، لمدة عام، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الداعمة لتعزيز منظومة الجودة وتحقيق أعلى معايير السلامة للمرضى.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هذا النجاح يأتي امتدادًا لسلسلة النجاحات السابقة، حيث تم من قبل اعتماد مركز طب الأسرة بشوبر، ومركز طب الأسرة بنواج، ووحدة صحة الأسرة بكفر فيالة، ومركز طب الأسرة بحانوت.

كما تم إعادة اعتماد مركز صحة الأسرة بحانوت لمدة عام، تأكيدًا على استمرارية الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل منشآت الرعاية الأولية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن هذا الإنجاز ثمرة للجهود المكثفة والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات المعنية تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيلة المديرية.

وأشاد بمتابعة فرق الإشراف بالمديرية بقيادة الدكتورة نشوى مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مروة دويدار، مدير إدارة سلامة المرضى، بالتعاون مع فريق إدارة زفتى بقيادة الدكتورة زينب عميرة، وفريق الإشراف على الوحدات، في نموذج يُجسد روح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، بما يعكس حرص المديرية على تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأوضح أن العمل جارٍ على اعتماد باقي الوحدات في المرحلة الثانية، واستكمال المرحلة الأولى وفق الخطة الزمنية الموضوعة، دعمًا لرؤية الدولة نحو منظومة صحية متكاملة ومستدامة.