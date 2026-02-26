عراقجي بعد انتهاء مفاوضات جنيف: نجاحها مرهون بجدية الولايات المتحدة

أعرب وزير خارجية إيران عباس عراقجي، اليوم الخميس، عن تقديره لجهود وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، في دعم المسيرة الدبلوماسية الجارية، مؤكدا أن نجاح المفاوضات مرهونٌ بجدية الطرف الآخر (الولايات المتحدة) وتجنب المواقف والسلوكيات المتناقضة.

ووفق ما أوردته وكالة مهر الإيرانية، أشاد وزير خارجية سلطنة عُمان بثبات إيران على نهجها الدبلوماسي في الملف النووي، مشددا على استعداد عُمان لمواصلة مساعيها النبيلة وتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا المسار، معربا عن أمله في أن تُفضي هذه المفاوضات، في ظل جدية الطرفين المتفاوضين، إلى نتيجة مُرضية للجميع.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أعلن انتهاء جولة المفاوضات النووية بين ايران والولايات المتحدة في جنيف، معلنا عن جولة قادمة في فيينا الاسبوع المقبل بعد التشاور مع العواصم المعنية.