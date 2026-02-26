واشنطن تخفف الحظر عن صادرات النفط الفنزويلي لكوبا

قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها ستسمح ببيع النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض تجارية وإنسانية، في خطوة لتخفيف الحصار الذي أدى إلى أزمة وقود حادة في الجزيرة الكاريبية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الصادرات المسموح بها للشعب الكوبي وللقطاع الخاص ستخضع لشروط معينة، مع الإبقاء على بعض عناصر نظام العقوبات قائمة.

ومع ذلك، لا تزال الشركات ممنوعة من بيع النفط الخام للأفراد أو الكيانات المرتبطة بالحكومة الكوبية أو الجيش أو أجهزة الاستخبارات.

وشددت واشنطن في الأسابيع الأخيرة على قيادتها الشيوعية في كوبا، إذ لم تتلق البلاد أي نفط من فنزويلا منذ ديسمبر بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر كامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات القادمة من الحليف في أمريكا الجنوبية، وهدد لاحقا بفرض رسوم على موردي النفط لكوبا.

وفي يناير، أوقفت المكسيك، التي كانت مؤخرا المورد الرئيسي للنفط لكوبا، شحناتها.

وألحق الحظر الكامل للنفط ضربة شديدة باقتصاد كوبا المتعثر وبالسكان، حيث أجبر نقص الوقود الحاد العديد من الكوبيين على الطهي باستخدام الحطب والفحم، وتعطل نقل الغذاء، وتفاقمت الانقطاعات اليومية للكهرباء، وأصبحت الحافلات والمركبات الخاصة تعمل بالكاد.