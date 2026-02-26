قطاع التعليم والطلاب بعين شمس يطلق مهرجان الجوالة الرمضاني بالحرم الجامعي الرئيسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب، الإدارة العامة لرعاية الشباب، لجنة الجوالة والخدمة العامة بجامعة عين شمس، مهرجان الجوالة الرمضاني بالحرم الجامعي الرئيسي (1)، بمشاركة عشائر كليات الجامعة، بالتنسيق والإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على نشر أجواء البهجة والسرور بين الطلاب، وتعزيز روح المشاركة والتفاعل من خلال الأنشطة الطلابية الهادفة.

وتضمن المهرجان تنفيذ عدد من الورش الفنية لإعداد فوانيس وزينة رمضان، إلى جانب ورش يدوية متنوعة شملت أعمال حبال الستان، والمكرمية، والخرز، والأركيت، والكروشيه.

كما أُقيم معرض فني لمنتجات الجوالة، عرض خلاله طلاب الجوالة أعمالهم الإبداعية التي عبرت عن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، في أجواء اتسمت بالحيوية وروح التعاون والانتماء داخل الحرم الجامعي.