مقتل 4 أشخاص جراء غرق قارب يحمل 15 مهاجرا في بحر إيجة قبالة تركيا

أعلن خفر السواحل التركي أن ثلاث نساء وطفل واحد لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد غرق قارب يحمل 15 مهاجرا في بحر إيجة قبالة الساحل الغربي لتركيا.

وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ الـ11 شخصا الباقين .

وأرسلت السلطات التركية خمسة قوارب ومروحية واحدة لإنقاذ المهاجرين ، الذين انقلب قاربهم قبالة ساحل إيفاشيك في مقاطعة كاناكالي.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب كانوا من مواطني أفغانستان وإيران ، مضيفة أنه تم إرسال الناجين إلى مستشفيات قريبة.

ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.

وتقع منطقة إيفاشيك بالقرب من جزيرة ليسبوس في اليونان.

ويحاول المهاجرون بشكل متكرر الوصول إلى اليونان عن طريق عبور بحر إيجه من تركيا، وتستضيف تركيا أكثر من 5ر3 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى اللاجئين من دول أخرى مثل أفغانستان والعراق.