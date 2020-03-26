«القوى العاملة»: صرف المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال يومين

قال المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين: إن صرف المنح الاستثنائية المقدرة بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، من الذين سجلوا بياناتهم عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، سيتم خلال اليومين المقبلين، وبحد أقصى الأحد المقبل.

وأضاف سعد الدين فى تصريحات لـ«الشروق»، أن وزير القوى العاملة وجه بضرورة تسهيل جميع الإجراءات التى تساعد على تسجيل أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة، والعمل على سرعة صرف المنح لمساعدتهم فى ظل الظروف الحالية، موضحا أن تسجيل بيانات العمالة يهدف للرعاية بشكل عام وليس من أجل المنح الاستثنائية فقط، داعيا المضارين من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بستجيل بياناته لدى موقع الوزارة.

إلى ذلك، تكثف وزارة القوى العاملة جهودها لتسجيل أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة لصرف المنح فى إطار خطة الدولة لحماية المواطنين فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مع تداعيات انتشار فيروس «كورونا»؛ حيث تم تسجيل نحو 130 ألف عامل على مستوى الجمهورية على الموقع حتى الآن.

ومن جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين اتحاد عمال مصر، محمد وهب الله: إن الدولة تتوجه حاليا بكل مؤسساتها سواء حكومية أو المجتمع المدنى نحو حماية هذه الفئة من العمال، مؤكدا أن المبادرة التى أطلقها الاتحاد لإنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة نتيجة تعليق عملهم تسير بخطى ثابتة؛ حيث يجرى التنسيق مع وزارة القوى العاملة فى ذلك الشأن.

وأضاف وهب الله لـ«الشروق» أن تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، مستمر حتى انتهاء الأزمة، وسيتم صرف المنح لهم على مراحل، مشيرا إلى أن الاتحاد فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة آلية التسجيل وشكاوى العمال والبحث عن حلول لاستيعاب أكبر قدر منهم، لافتا إلى أنه سيتم بحث إمكانية تسهيل الإجراءات بشأن تسجيل العمالة ممن لا يستطيعوا استخدام التكنولوجيا أو الدخول عبر الإنترنت.

وفى ذات السياق، أعلن محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، فتح حساب بنكى للتبرع لمبادرة دعم عمال اليومية، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ جاكلين عازر، وعضوية مسئولى التضامن الاجتماعى والجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة للتنفيذ.

وأكد الشريف فى بيان، أمس، أن المبادرة لها دوران أساسيان أولهما تكثيف حملات التوعية وبخاصة فى الأماكن الشعبية البسيطة والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل من خلال حشد جهود المجتمع المدنى والحكومى لتقليل الأثار الناتجة عليهم.

وفى سياق آخر، قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، فى ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص ولمدة 15 يوما.