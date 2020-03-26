نيويورك: وفيات كورونا تقفز إلى 100 حالة في ليلة واحدة

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الخميس، إن مئة آخرين من المصابين بفيروس كورونا في الولاية قد فارقوا الحياة في ليلة واحدة، مشيرا إلى زيادة في عدد الحالات التي يتم علاجها بالمستشفيات.

وسجلت ولاية نيويورك، البؤرة الحالية لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة، 385 حالة وفاة و37 ألفا و258 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو ما يشكل أكثر من نصف الحالات في البلاد.

وقال كومو في ايجاز صحفي: "عدد الوفيات يتزايد"، مضيفا أن هذا متوقع، حيث ينتظر وفاة المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابع: "عندما يكون لديك مرضى كبار في السن على أجهزة التنفس الاصطناعي لفترة أطول، تكون النتيجة عادة سيئة".

ووفقا لبيانات صدرت اليوم الخميس، يأتي تفشي الفيروس في نيويورك، والمتوقع أن يتفاقم، في ظل تزايد عدد طالبي إعانات البطالة في البلاد إلى حوالي 3ر3 مليون شخص خلال فترة أسبوع واحد، وهو رقم قياسي على الإطلاق.

ويسابق أعضاء الكونجرس الزمن من أجل تمرير حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة تريليوني دولار، حيث من المتوقع أن يصوت عليها مجلس النواب يوم غد الجمعة، بعدما وافق عليها مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الأربعاء.