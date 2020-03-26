محافظ الدقهلية: وزارة الصحة وفرت معمل لإجراء تحليل «pcr» بالمحافظة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مواطني الدقهلية على درجة كبيرة من الوعي، مضيفًا أن كل المحال التجارية مغلقة منذ الساعة الخامس، من مساء اليوم الأربعاء، تنفيذًا لقرار حظر التجول، الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية؛ اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى التقصى وحصر مخالطي مصابي كورونا بالمحافظة؛ لعمل التحاليل اللازمة والعزل الذاتي، مؤكدًا أن نتائج تلك الجهود كانت جيدة جدًا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وفرت معمل داخل المحافظة للتحاليل الخاصة بكورونا «pcr»، واصفًا المجتمع المدني بالدقهلية بالـ«أكثر من رائع»، لمشاركته العينية والمادية وبالمجهود، في مكافحة أزمة كورونا.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية، أمس الثلاثاء.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى 442 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 21.