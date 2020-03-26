تأجيل بدء مفاوضات الائتلاف الحكومي في هامبورج الألمانية بسبب كورونا

قرر كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر تأجيل بدء مباحثاتهما بشأن تشكيل ائتلاف حكومي بولاية هامبورج شمالي ألمانيا إلى الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الحزبان اليوم الخميس إن موعدا محددا لاستئناف المباحثات لم يكن ممكنا تحديده في الوقت الراهن.

وأضاف الحزبان أن بدء المفاوضات تأجل إلى وقت يكون فيه الممثلون الأساسيون لهما قد تحللا من أعباء الوضع الحالي الذي سببه تفشي الفيروس.

وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي في ولاية هامبورج ورئيسة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ في الولاية ميلاني ليونهارد: "للأسف لم تتغير المطالب التي نودي بها في الأسابيع الماضية بشأن تعامل حكومي مكثف مع المستجدات، تغيرا جوهريا"، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ والهيئات المسؤولة تعمل أكثر من ذي قبل على مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 داخل المدينة والحفاظ على مهام إدارتها بصورة صحيحة.

هذا هو التأجيل الثاني لمفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في هامبورج بسبب فيروس كورونا المستجد، ويشار إلى أن هامبورج إداريا هي مدينة وولاية في الوقت ذاته.