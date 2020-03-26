 موسكو: فريق عمل لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة بشأن تفشي كورونا - بوابة الشروق
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موسكو: فريق عمل لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة بشأن تفشي كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 12:10 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 12:10 م


أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو، تشكيل فريق عمل معني بالكشف عن المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر الإنترنت حول الوضع المتعلق بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيترينكو قولها: "بموجب قرار رئيس لجنة التحقيقات الكسندر باستريكين، شكلت اللجنة فريق عمل لمنع انتشار الأخبار الكاذبة حول الإصابات بفيروس كورونا في روسيا".

ومن المقرر أن يبدأ الفريق التحقق من الأخبار الكاذبة حول عدد الأشخاص المصابين في روسيا والأنباء الأخرى الكاذبة التي تثير الذعر على الإنترنت، بما في ذلك الرسائل التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق (الماسنجر).

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