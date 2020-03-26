التحالف الدولي يُسلِّم قاعدة القيارة الجوية إلى قوات الأمن العراقية

جرت اليوم الخميس، مراسم تسليم قاعدة القيارة الجوية من قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب إلى قوات الأمن العراقية.

وقال الـ "بريجادير" فنسنت باركر، مدير شؤون الاستدامة في قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب في بيان "إنّ اليوم بمثابة علامة فارقة أخرى للتحالف العسكري الدولي ضد داعش وشركائنا في قوات الأمن العراقية"، مضيفا أن "قاعدة القيارة الجوية كانت نقطة انطلاق استراتيجية لقوات الأمن العراقية وقوات التحالف خلال معركة الموصل".

وأوضح أن القاعدة تعمل وعلى وجه الخصوص، كمركز للقوات الجوية العراقية التي تواصل توجيه ضربات مدمرة على مواقع داعش.

وأشار باركر إلى أنه "تم تنسيق عملية النقل اليوم مع حكومة العراق، وأنّ ما يحصل اليوم ،هو بفضل الجهود والنجاحات التي حققها شركاؤنا في قوات الأمن العراقية".

وأوضح أنه "بفضل هذه النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في قتالها ضد داعش، وبالتعاون مع قواتنا الشريكة وحكومة العراق، تعيد قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب، نشر ونقل الأفراد والمعدات إلى عدة قواعد عراقية طوال 2020".

وشدد على أن "قوات الأمن العراقية مستمرة بتنفيذ عمليات مستقلة وبشكل متزايد ضد داعش، من أجل الدفاع عن وطنهم -بما في ذلك عملية (أبطال العراق) وكذلك عملية (إرادة النصر) بكل مراحلها والتي تم تنفيذها في عام 2019".

وأكد باركر أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ستبقى في العراق، وبدعوة من حكومة العراق وستستمر في تقديم المشورة وعمليات التدريب ضد داعش وسيعمل التحالف من مواقع أقل ولكنه سيُواصل التزامه بدعم شركائنا في قتالهم ضد داعش".

وختم بالقول إن "قوات التحالف ستغادر قاعدة القيارة الجوية بعد الانتهاء من نقل المعدات لقوات الأمن العراقية في الأيام المقبلة".