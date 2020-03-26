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الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 10:18 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 10:18 م

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، مساء اليوم الخميس، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 212 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن عزل محافظة اربد عن باقي محافظات المملكة؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بها.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 23 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 509 ألف إصابة.

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