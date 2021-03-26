أعرب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أسفة لحادث قطاري سوهاج الأليم، الذي هز وجدان الشعب المصري كله.



وقال عابد، في مداخلة هاتفية لجولة «الآن» المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعية، إنه لن يعترف إلا بتحقيقات النيابة العامة واللجنة الفنية فيما يخص التحقيق بشأن حادث قطاري سوهاج.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء النقل والمواصلات بمجلس النواب، توجهت في طريقها إلى مكان الحادث، لمتابعة الحادث على أرض الواقع، معلنًا عن عقد اجتماع للجنة صباح باكر؛ تستدعي جميع الوزارات المعنية والمسؤولين والتنفيذيين، لمعرفة المتسبب في الأمر.



وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن اللجنة ستستخدم جميع الأدوات الرقابية فيما يتعلق بحادث قطاري سوهاج، معقبًا: «سننحاز للشعب المصري وأهالي سوهاج في هذا الحادث».



واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.



وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.