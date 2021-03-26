رئيس جنوب السودان يبحث مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني تطوير العلاقات

بحث رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، في مدينة جوبا اليوم الخميس، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، أطلع الرئيس سلفاكير على سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

وقال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، إن النائب الأول اطمأن على خطوات تنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان بوصفه ضامن له.

وأشار إلى زيارة مرتقبه لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى جوبا يوم السبت المقبل، وذلك لتنشيط الحوار مع "الحركة الشعبية شمال - جناح الحلو"، وعقد لقاء مع رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة جهودها لتحقيق السلام في السودان.