فوز مهم لكيب فيردي على الكاميرون في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب كيب فيردي على ضيفه منتخب الكاميرون 3 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وتقدم المنتخب الكاميروني عن طريق بييري مالونج في الدقيقة 14، قبل أن يسجل كوكا هدف التعادل لكيب فيردي في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 59 سجل ماكي باجناك لاعب الكاميرون هدف كيب فيردي الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يكمل ريان مندز ثلاثية فريقه في الدقيقة 69.

ورفع منتخب كيب فيردي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب الكاميرون المتصدر، وبفارق نقطتين عن رواندا صاحبة المركز الثالث وثلاث نقاط عن موزمبيق في المركز الرابع.

وأصبح منتخب كيب فيردي بحاجة للتعادل في المباراة الأخيرة له بالتصفيات أمام منتخب موزمبيق والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل،لضمان التأهل إلى النهائيات.