كندا وكوراساو تحققان انطلاقة قوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

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حقق المنتخب الكندي بداية قوية في مشواره بتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وتغلب على منتخب برمودا 5 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن الجولة الأولى من مباريات الدور الأول بالتصفيات.

كذلك حقق منتخب كوراساو انطلاقة قوية وتغلب على سانت فينسينت 5 / صفر. كما تغلبت ترينيداد وتوباجو على غيانا 3 / صفر وبنما على بربادوس 1 / صفر والسلفادور على جرنادا 2 / صفر.

ويدين المنتخب الكندي بفضل كبير في الفوز للاعبه سايل لارين الذي سجل ثلاثية (هاتريك، بينما سجل الهدفين الأخرين للفريق، ريتشي لاريا وثيودور كوربينو، وأحرز كان كريشلو الهدف الوحيد لمنتخب برمودا.

وتصدر منتخب كوراساو المجموعة الثالثة بعدما تغلب على منتخب سانت فينسينت بخمسة أهداف نظيفة سجلها جونينهو باكونا (الهدفان الأول والثالث) وأنتوني فان دن هارك ويارشينو أنطونيا وإلسون هوي.

وفي المجموعة السادسة، تغلب منتخب ترينيداد وتوباجو على منتخب غيانا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليفي جارسيا وريان تيلفر (الهدفان الثاني والثالث).