مواصلات النواب: سحب الثقة من وزير النقل يتطلب أدلة موثقة

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن البرلمان مسؤول عن المحاسبة السياسية وليس الجنائية لمن تسبب في وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج، مناشدًا جميع الهيئات عدم إصدار أي بيانات لحين صدور الخاص بالنيابة العامة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الجمعة، أنه وجه بتشكيل لجنة فور وقوع الحادث برئاسة وكيل لجنة النقل والمواصلات التي توجهت إلى سوهاج لتقصى الحقائق وتوفير المعلومات عن أسباب وقوع الحادث؛ ليتم بعدها اتخاذ إجراءات المحاسبة السياسية للمتسببين في وقوعه.



ورد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «هل يمكن أن يصل البرلمان إلى سحب الثقة من الوزير؟»، أن سحب الثقة حق أصيل للبرلمان ولكنه يعني اتهام والذي لابد أن يوم موثقًا بالأدلة، متابعًا: «لو قولت هسحب الثقة من الفريق كامل الوزير الصبح لازم يبقى عندي الأدلة الموثقة لعلمه السياسي بهذا الخطر الجسيم ولم يتخذ الإجراءات لتلافي هذا الخطأ».



وأشار إلى تقدم مصر 90 مركزًا على مستوى العالم فيما يتعلق بتطوير وسائل النقل، ذاكرًا أن عمليات تطوير السكك الحديد لابد وأن تتزامن مع استمرار حركة القطارات التي يعتمد عليها قطاع كبير جدًا من المواطنين.



وأوضح أن في حالة توافر المعلومات والمستندات لدى النواب من حقهم التقدم باستجواب لأي فرد من الوزراء المسؤولين، معقبًا: «مفيش حد فوق المسؤولية وكلو يتحاسب ويتحمل مسؤوليته».



واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 114 آخرين.



وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.