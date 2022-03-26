أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، بأن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حرائق في بعض خزانات منشأة نفطية تابعة لأرامكو في جدة بعد استهدافها بهجمات حوثية مساء أمس الجمعة.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو أشارت خلاله إلى "تلاشي السحابة الدخانية من المنشأة النفطية في جدة"، ونشرت مقطعا آخر لعمليات السيطرة على الحريق في المنشأة النفطية.

يأتي هذا فيما قالت قناة العربية، إنه تمت السيطرة على حريق الخزان الأول وجرى العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة، لافتة إلى اختفاء النيران التي تصاعدت من خزانات محطة أرامكو بجدة بعد الحريق.

ومنذ نحو أسبوع، شنت المليشيات الحوثية ما لا يقل عن 20 هجومًا على أهداف مدنية سعودية، بينها محطة توزيع منتجات بترولية في جازان في جنوب المملكة ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في ينبع في غرب المملكة فجر الأحد، ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو في جدة في غرب السعودية مساء الأحد.

وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق، تعرض السعودية لـ 16 هجوما عدائيا يوم الجمعة فقط، لافتا إلى أنه يمارس ضبط النفس لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة (في اليمن المدمر جرّاء حرب أشعلها الحوثيون منذ 2014).

وفيما شوهدت نيران كثيفة تندلع من محطة تتبع شركة أرامكو النفطية بمدينة جدة، فقد أعلن التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، إنّ الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه نجران (جنوب غرب)".