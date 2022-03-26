 مستشار الأمن القومي الأمريكي: الحوثي مستمر في رفض السلام والرد بأعمال إرهابية - بوابة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: الحوثي مستمر في رفض السلام والرد بأعمال إرهابية

أ ش أ
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 10:26 ص | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 10:26 ص

أكد مستشار ​الأمن القومي الأمريكي​ ​جيك سوليفان​، أن ​الحوثيين​ يستمرون برفض دعوات الحوار، والرد بأعمال إرهابية، وهجمات عسكرية.

واعتبر المسئول الأمريكي - وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت - أن الهجمات الحوثية على منشآت النفط السعودية، أعمال إرهابية.. مدينا الهجمات الحوثية على السعودية.

جدير بالذكر أن الحوثيين استهدفوا أمس، منشآت ​​​أرامكو​​​ في ​جدة​، ومنشآت حيوية في السعودي ​الرياض​ بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهدفوا مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة"، كما تم استهداف أرامكو جيزان ونجران، بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

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