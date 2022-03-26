مستشار الأمن القومي الأمريكي: الحوثي مستمر في رفض السلام والرد بأعمال إرهابية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الحوثيين يستمرون برفض دعوات الحوار، والرد بأعمال إرهابية، وهجمات عسكرية.
واعتبر المسئول الأمريكي - وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت - أن الهجمات الحوثية على منشآت النفط السعودية، أعمال إرهابية.. مدينا الهجمات الحوثية على السعودية.
جدير بالذكر أن الحوثيين استهدفوا أمس، منشآت أرامكو في جدة، ومنشآت حيوية في السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهدفوا مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة"، كما تم استهداف أرامكو جيزان ونجران، بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.