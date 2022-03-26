إيطاليا تسجل 76 ألفا و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و146 وفاة

سجلت إيطاليا 76 ألفا و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و146 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و229 ألفا و495، و والوفيات إلى 158 ألفا و582.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و594 ألفا و966 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.