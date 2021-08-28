قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر خاضت مباراة صعبة أمام منتخب السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، إن منتخب السنغال كان بإمكانه التعادل في أي وقت، مؤكّدًا أن المنتخب يملك خط دفاع قويًا.

وأضاف أن المباراة كانت مرهقة للأعصاب، معقبًا: "أنا كنت قاعد برتجف.. من نهاية الشوط الأول والشوط التاني كله كما منتظرين يحصل فينا حاجة.. لكن ربنا ستر".

وأشار إلى أن المنتخب لم يكن لديه خطة لخوض المباراة، موضحًا أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لم يضع سيناريوهات لمواجهة مجريات المباراة.