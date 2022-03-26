أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن فتح باب تلقي طلبات ترخيص 15 سيارة ميكروباص لنقل المواطنين إلى وداخل مدينة أسيوط الجديدة، ابتداءً من 2 وحتى 16 أبريل المقبل، وذلك وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، على ترخيص 10 سيارات ميكروباص أجرة للعمل على خط مدينة أسيوط الجديدة- موقف الأزهر، ذهابا وإيابا، وترخيص 5 سيارات ميكروباص أجرة للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة كسرفيس داخلي، وذلك بالتنسيق بين إدارة المواقف وجهاز المدينة، بنفس التعريفة والضوابط المتبعة؛ تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين المقيمين بها لتسهيل الحركة والانتقال.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، للبدء في إجراءات الإعلان عن تلقي طلبات شراء وترخيص 10 ميكروباصات 14 راكبا موديل 2022؛ للعمل على خط (أسيوط الجديدة- موقف الأزهر)، سعر التذكرة 4 جنيهات.

وتابع: بالإضافة إلى تلقي طلبات ترخيص 5 ميكروباصات 14 راكبا موديل 2022؛ للعمل بالنقل الداخلي بمدينة أسيوط الجديدة، وسعر التذكرة 2 جنيه، وذلك اعتبارًا من 2 وحتى 16 أبريل المقبل، وذلك في مقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي المجاور لمزلقان شارع رياض بحي شرق.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المقبولين والمستوفين للشروط بعد غلق باب التقدم بمدة زمنية كافية، ثم سيتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لتحديد الفائزين بالترخيص.

وأضاف يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، أن المستندات المطلوبة للتقدم (صورة بطاقة الرقم القومي سارية - صورة رخصة قيادة مهنية سارية)، على أن يقوم المتقدم بسحب الاستمارة بمبلغ 300 جنيه، والتوقيع على إقرار بالتزامه بشراء سيارة موديل 2022، والترخيص خلال مدة 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ولن يتم السماح بتعديل خط السير أو تغييره بعد ذلك لأي سبب من الأسباب ووفقا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

وأكد اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، أنه في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق، تم البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق "أسيوط الجديدة الحر" بطول 10.5 كم، تتضمن توسعة وازدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه، ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الأنفاق التي لا تعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى، مؤكدا اهتمام الدولة بالمدن الجديدة وتوفير كل الخدمات بها ومتطالبات سكانها.