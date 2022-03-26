محافظ أسيوط: خطوات جادة لتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة الإجراءات والخدمات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم اتخاذ خطوات جادة لتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء، وميكنة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين؛ تسهيلًا لهم.

وأشار إلى أن ذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظة أسيوط، والممول من الحكومة المصرية، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، الذي يضم في مرحلته الحالية محافظة أسيوط.

واستقبلت محافظة أسيوط وفدا من المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق التقييم للبنك الدولي ورئيس اللجنة الإشرافية والتنفيذية بالمحافظة، ضمن خطة التقييم الثاني، الذي زار عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنا مع تفعيل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية httb//lgs.gov.eg، بالإضافة إلى تفعيل نظام الحجز الإلكتروني وتنظيم مواعيد حجز المواطنين من خلالها.

وأشار يحيى زكريا مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، إلى أن وفد لجنة التقييم بمكتب التنسيق والبنك الدولي، قام بمتابعة مركز التكنولوجيا بأحياء شرق وغرب وأبوتيج؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تراخيص المباني والإشغالات والإعلانات والمحلات، مع التأكد من تنفيذ دورة العمل المستندية، ودورة العمل على المنظومة ومدى الالتزام بإنهاء الخدمة المقدمة للمواطنين خلال المواعيد المقررة، فضلا عن تقييم سير العمل بالمراكز التكنولوجية، والإعلان عن الخدمات التي تقدمها بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تسهيلًا على المواطنين.