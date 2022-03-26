قالت الدكتورة جاكلين ممدوح مديرة الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن، إن الدولة تمتلك تسعة مراكز لاستضافة المرأة المعنفة، ومن المقرر افتتاح أربعة مراكز جديدة بحلول شهر يوليو المقبل، ويتم تحويل السيدات المعنّفات إلى أقرب مركز لها.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، والمذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن الوزارة تضمن لكل سيدة 3 أيام إقامة بدون أية شروط، مستكملة: «نرحب بالجميع في هذه المدة حتى إذا كانت الحالة لا تمتلك أية أوراق ثبوتية ولا تستطيع التحدث».

وأوضحت: «السيدة لها 3 أيام يحق لها ألا تتحدث خلالهم، ولكن بعد ذلك يصبح من حقها التمتع بالخدمة لمدة 6 أشهر»، مشيرة إلى أن بعض الحالات تتعرض للعنف من الأشقاء أو في قضايا الميراث.

وأكدت أن الوزارة توفر متخصصين نفسيين لتوفير الدعم للحالات، متابعة: «الدور موجودة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والفيوم والمنيا والقليوبية، بسعة حوالي 153 سريرا».

وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل دعم بعض الحالات اقتصاديا، أو إيجاد فرص عمل لهن، مثلما تقدم المشورة القانونية لكل سيدة.

وعن آلية الوصول لمراكز إيواء المرأة المعنّفة، ذكرت أن الخط الساخن لوزارة التضامن يستقبل مكالمات الحالات عن طريق الاتصال برقم 16439.

تجدر الإشارة إلى دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، أظهرت أنّ العنف النفسي هو الأعلى من بين أنواع العنف التي تعاني منها المرأة في الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدي 11.8%، ثم العنف الجنسي 6.5%.

وأوضحت الدراسة، أن العنف النفسي يقل مع ارتفاع الفئة العمرية، حيث كان في الفئة العمرية 18-19 سنة 33.5% وأخذ بالانخفاض في الفئات العمرية التالية حتى وصل إلى 6.9% في الفئة العمرية 60-64 سنة وكذلك الحال تقريبًا بالنسبة للعنف الجسدي والجنسي.