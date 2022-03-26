دول أوروبية تخطط لعمليات إجلاء في ماريوبول الأوكرانية

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تخطط فرنسا، لعملية إنسانية مع تركيا واليونان لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة بجنوب شرقى أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الخطة مساء الجمعة بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال إنه جرت بالفعل مباحثات محددة مع عمدة ماريوبول وبالتعاون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويتطلب الأمر إجراء مشاورات أيضا مع روسيا، التي تحاصر قواتها المدينة منذ أسابيع.

ووفقًا لقصر الإليزيه، فإن فرنسا على اتصال مع السلطات الأوكرانية واليونانيين والأتراك والمنظمات الدولية المعنية من أجل تحديد الاحتياجات التي سيتم تلبيتها.

وبجسب باريس، ينبغي أن يبدأ التحرك خلال الأيام القليلة المقبلة.