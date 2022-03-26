طالبت وزارة النقل المواطنين بالمحافظة على سلامة مرفق السكك الحديدية، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ومنها القطارات الروسية الجديدة والقطارات المكيفة وقطارات تحيا مصر، مما يعرض الركاب وقائدي القطارات للخطر كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات التي يتم تشغيلها يوميا ضمن أسطول التشغيل الحالي، والذي أصبحت كل عرباته جديدة أو مجددة والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشارت وزارة النقل - في بيان اليوم السبت - إلى أنه مع رصد هيئة السكك الحديدية تكرار حدوث إتلاف لعدد من كراسي القطارات ومنها كراسي القطارات الروسية الجديدة وكراسي القطارات المكيفة سواء عن طريق تقطيع أقمشة الكراسي أو عن طريق إحداث ثقوب بالكراسي ناتجة من التدخين الذي يقوم به بعض الركاب مما يعد مخالفاً للقانون ولمنظومة الأمن والسلامة، فقد تم تشكيل لجان مرور مفاجئة على كافة القطارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المقررة ضد المخالفين للحفاظ على القطارات المملوكة للشعب.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، المشاركة معها في توعية الأطفال من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، لخطورتها وتسببها في العديد من الأضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات، كما أهابت الوزارة بالمواطنين البعد عن كافة الظواهرالسلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب.