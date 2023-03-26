منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي يوم السبت مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة، معتبرة الاستيطان يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي .

وأكدت المنظمة في بيان لها "أن سياسة الاستيطان الاستعماري غير شرعية، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم (2334)".

كما جددت المنظمة رفضها وادانتها الشديدة لقرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء "قانون فك الارتباط" وشرعنة الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعت، في الوقت نفسه، الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وطرحت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة جديدة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، حسبما أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، وذلك على الرغم من تعهد إسرائيل بوقف البناء في المستوطنات في إطار الجهود الرامية إلى الحد من موجة العنف المميتة في المنطقة.