القبض على مصطفى شعبان في الحلقة الثالثة من مسلسل بابا المجال

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «بابا المجال» إلقاء القبض على "زين" والذي يجسد شخصيته النجم مصطفى شعبان؛ بتهمة قتل 15 رجل أعمال، لينزل خبر القبض عليه كالصاعقة على والدته "زهيرة" والذي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة سوسن بدر وتدخل على إثره المستشفى.

وبمجرد عرض الحلقة الثالثة انهالت التعليقات من محبي ومتابعة "شعبان" في مصر والوطن العربي وسط إشادات بتجسيد "زين" لمشهد القبض عليه بكل صدق ودقة، وتوقعات بأن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.

الأحداث المثيرة في الحلقة الثالثة دفعت بهاشتاج "بابا المجال" و"مصطفي شعبان" لتصدر تريند تويتر كما أصبحا الأكثر بحثاً على فيسبوك لليوم الثالث على التوالي.

يذكر أن مسلسل "بابا المجال" من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقيةو SBC.