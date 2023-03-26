مظاهرات ليلية في بغداد أمام البرلمان للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات العراقية الجديد

خرج نحو 200 عراقي، مساء اليوم السبت، في مظاهرات للاحتجاج على تصويت البرلمان العراقي على بنود قانون الانتخابات البرلمانية العراقية الجديد، الذي يتيح للكتل الكبيرة الهيمنة على مقاعد البرلمان العراقي الجديد.

وتجمع المتظاهرون عند أسوار البرلمان العراقي قرب المنطقة الخضراء، حاملين أعلام العراق، وهم يهتفون بشعارات تندد بشروع البرلمان العراقي بعقد جلسة مسائية هذا اليوم لاستكمال إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق نظام "سانت ليجو" الذي يتيح للكتل البرلمانية الكبرى الهيمنة على مقاعد البرلمان العراقي الجديد.

وينتظر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة مسائية لاستكمال إقرار بنود في قانون الانتخابات الجديد وسط خلاف كبير بين التيارات المستقلة والكتل المهيمنة على مقاعد البرلمان العراقي.

من جانب آخر عقدت قوى إئتلاف الدولة، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، مساء اليوم اجتماعات جانبية للتوصل إلى حلول بشأن إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد.