موسكو: إصابة شخصين في انفجار بمنطقة تولا بمسيرة أوكرانية محملة بمتفجرات

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قال متحدث باسم أجهزة إنفاذ القانون المحلية في روسيا اليوم الأحد، إن انفجارا وقع في مدينة كيرييفسك بمنطقة تولا بسبب مركبة جوية مسيرة.

وأضاف المتحدث لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن "الانفجار في منطقة تولا ناجم عن مركبة جوية مسيرة للاستطلاع التكتيكي".

وأوضح المتحدث أن "الانفجار في مدينة كيرييفسك بمنطقة تولا سببه مركبة جوية أوكرانية مسيرة من طراز تو-141 ستريج، وأن المسيرة كانت محملة بمواد ناسفة".

وقالت متحدثة باسم مركز الطوارئ المحلي إن شخصين أصيبا في الانفجار.

وأضافت أن "ثلاثة منازل متعددة الشقق قد تضررت جراء الانفجار، مع تحطم النوافذ، وإضافة إلى ذلك، تضررت مباني أربعة منازل".

كانت روسيا قد أنحت باللائمة على أوكرانيا في هجمات بطائرات مسيرة وهجمات صاروخية على أراضيها بما في ذلك قاعدتان عسكريتان روسيتان خلال مطلع العام الجاري.