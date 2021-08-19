خالد جلال يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

كشف المدرب خالد جلال، حقيقة التقارير الإعلامية التي ربطته بتدريب نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت في وقت سابق، رحيل فيريرا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، بعد توديع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقال جلال في تصريحات تليفزيونية: «أتعرض علي قبل نهائي الكونفدرالية تولي تدريب الزمالك، وشرحت أن تواجدي سيضر الفريق، ولن يفيده وأعتذرت أكثر من مرة لأسباب تفهمتها إدارة النادي، وكذلك احترم الجماهير الكبيرة الصبورة الوفية».

وأضاف: «دائما بحب التآني في جميع قراراتي، وعلى سبيل المثال حدث ذلك وقت الحديث عن المنتخب الأولمبي، ولست المدرب الذي يحب العمل في 5 أندية الموسم لأني بحب الاستقرار والهدوء».

وتابع خالد جلال: «لا أرغب في الحديث عن تفاصيل التواصل معي من إدارة الزمالك، ولكن ليه عدم الثقة في المدرب المصري من قبل الجماهير».

وأوضح: «الزمالك يمر بمرحلة انتقالية وإن حدث تأكيد معي وقدر لي لتولي تدريب الفريق، لا أستطيع في هذه المرحلة إلا الترحيب لأنه شرف ليا وبيتي والجماهير التي أحبها».

وأتم: «احترامي الكامل لمجلس إدارة الزمالك وإدارة الكرة، إذا كانت المرحلة الحالية تطلب قيادة مدرب أجنبي، ومينفعش طالما مازلت متواجد في الموضوع أقول رأيي في متطلبات المرحلة».